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ЛДПР призывает не верить слухам о смерти Жириновского
14:30
Фото: yenicag.ru
Центральный аппарат ЛДПР назвал слухами сообщения о смерти лидера партии Владимира Жириновского.
В обращении к членам движения подчеркивается, что такую информацию сейчас распространяют злоумышленники.
Партия опубликовала официальное заявление, в котором сообщается о действиях злоумышленников, выдающих себя за представителей центрального аппарата. Они звонят членам ЛДПР, рассказывая о смерти Владимира Жириновского, передает Telegram-канал URA.RU. Со ссылкой на документ отмечается, что Центральный аппарат партии назвал подобную информацию слухами и дезинформацией.
По данным представителей ЛДПР, мошенники пытаются дискредитировать партию перед общественностью. Всех, кто получил такого рода сообщения, призвали фиксировать звонки, чтобы позже передать сведения правоохранителям.
Напомним, 12 февраля в СМИ появились сведения о незначительном улучшении в состоянии главы ЛДПР Владимира Жириновского. Политик, у которого диагностировали COVID-19, сейчас продолжает лечение в ЦКБ Москвы. По официальной информации, пациент стабилен, угрозы для его жизни нет.
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