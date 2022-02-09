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«Ъ»: привитый Жириновский две недели скрывал заражение коронавирусом


00:07
«Ъ»: привитый Жириновский две недели скрывал заражение коронавирусомФото: smi2.net

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заболел еще около двух недель назад, но скрывал, что заразился коронавирусом.

Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник, близкий к Минздраву РФ.

Как стало известно, первые признаки заболевания появились у политика еще две недели назад, и вскоре у Владимира Жириновского диагностировали коронавирус. Глава ЛДПР обратился к врачам с просьбой сохранять конфиденциальность, потому что является одним из наиболее убежденных сторонников вакцинации.

Судя по публикации на официальном сайте ЛДПР, в минувшем декабре Жириновский уже в восьмой раз вакцинировался против COVID-19. В интервью политик пояснял, что отслеживает уровень антител, в зависимости от которого принимает решение о новых мерах по защите собственного организма. Когда Жириновский заболел, его соратники распространяли сведения о том, что политик решил в профилактических целях временно перейти на домашний карантин в условиях растущего числа заражений омикрон-штаммом среди депутатов и сотрудников Госдумы.

2 февраля, когда 75-летний политик проходил очередной медосмотр в Центральной клинической больнице Управления делами президента РФ, врачи выявили у него признаки начинающейся пневмонии. Жириновскому настоятельно посоветовали лечение в стационаре под постоянным наблюдением специалистов, передает "Ъ". Ничего особо серьезного медики в тот момент не фиксировали, однако не было речи и о явной положительной динамике.

В результате политик дал согласие на госпитализацию в главный корпус больницы, который находится в Крылатском. Жириновский настаивал, чтобы ему позволили постоянно поддерживать контакт с подчиненными, чтобы он мог работать в удаленно. Врачи разрешили ему использовать телефоны, а личные поручения помощнику политик время от времени передавал через защитную перегородку из стекла.

Ранее в палату Жириновского привезли аппарат ИВЛ, Предположительно, врачи решили подстраховаться - необходимости в искусственной вентиляции нет. Отмечается, что политик в больнице дышал самостоятельно, аппарат применяли лишь в режиме кислородной маски, чтобы помочь пациенту быстрее поправиться.

Источник "Ъ" отметил, что политик продолжает сейчас активно работать, следить за новостями и поддерживать связь со своей командой. В прессу информация о его госпитализации просочилась совершенно случайно. И если бы не этот "слив", многие бы сохраняли уверенность, что Жириновский лишь изолировался в профилактических целях.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 272

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