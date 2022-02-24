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Актер Алек Болдуин приобрел дом за $1,7 млн
12:55
Фото: hellomagazine.com
Американский киноактер и писатель Алек Болдуин приобрел фермерский дом в округе Арлингтон (штат Виргиния).
63-летний артист и его большая семья приняли решение уехать из Манхеттена, когда Болдуин случайно выстрелил и смертельно ранил оператора киноленты "Ржавчина" Галину Хатчинс.
Сумма сделки составила $1,7 миллиона, передает Dirt. Общая площадь участка, где находится фермерский дом - 22,3 гектара, а площадь особняка – 334 кв.м. В новом доме Алека Болдуина три спальни, три ванные и есть сауна. Неподалеку располагается гостевой коттедж, в котором четыре спальни и две ванные. На участке также есть красивая лужайка и пруд с водопадом.
До того, как приобрести собственную недвижимость, Болдуин, супруга артиста Хилария и шесть их детей жили в съемном особняке в Манчестере. Арендная плата составляла $700 в сутки, отмечают американские СМИ.
Ранее сообщалось о сделке, которую заключил известный британский музыкант Пол Маккартни. При продаже пентхауса, который находится в самом центре Нью-Йорка, знаменитый артист потерял несколько миллионов долларов. Экс-участник легендарного коллектива The Beatles приобрел недвижимость в 2015 году, сумма сделки тогда составила 15,5 миллиона долларов.
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