ИнтерНовости - новости в стране и мире
Роскомнадзор начинает ограничивать доступ к Facebook
Роскомнадзор начинает ограничивать доступ к Facebook
Песков: из-за отказа Киева от переговоров войска РФ возобновляют продвижение на Украине
Песков: из-за отказа Киева от переговоров войска РФ возобновляют продвижение на Украине
Mash: Жириновского ввели в состояние медикаментозной комы
Mash: Жириновского ввели в состояние медикаментозной комы
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
РФ закрыла воздушное пространство для РумынииРФ закрыла воздушное пространство для Румынии
Mash: Жириновского ввели в состояние медикаментозной комыMash: Жириновского ввели в состояние медикаментозной комы
Песков: из-за отказа Киева от переговоров войска РФ возобновляют продвижение на УкраинеПесков: из-за отказа Киева от переговоров войска РФ возобновляют продвижение на Украине
Минобороны РФ: ракетный удар по жилому дому в Киеве был нанесен ВСУМинобороны РФ: ракетный удар по жилому дому в Киеве был нанесен ВСУ
В Бразилии котенка назначили администратором адвокатского бюроВ Бразилии котенка назначили администратором адвокатского бюро

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Настоящая кровь. Плохой хороший сериалНастоящая кровь. Плохой хороший сериал
В день памятиВ день памяти
А не пошла бы ты замуж?А не пошла бы ты замуж?
Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Актер Алек Болдуин приобрел дом за $1,7 млн


12:55
Актер Алек Болдуин приобрел дом за $1,7 млнФото: hellomagazine.com

Американский киноактер и писатель Алек Болдуин приобрел фермерский дом в округе Арлингтон (штат Виргиния).

63-летний артист и его большая семья приняли решение уехать из Манхеттена, когда Болдуин случайно выстрелил и смертельно ранил оператора киноленты "Ржавчина" Галину Хатчинс.

Сумма сделки составила $1,7 миллиона, передает Dirt. Общая площадь участка, где находится фермерский дом - 22,3 гектара, а площадь особняка – 334 кв.м. В новом доме Алека Болдуина три спальни, три ванные и есть сауна. Неподалеку располагается гостевой коттедж, в котором четыре спальни и две ванные. На участке также есть красивая лужайка и пруд с водопадом.

До того, как приобрести собственную недвижимость, Болдуин, супруга артиста Хилария и шесть их детей жили в съемном особняке в Манчестере. Арендная плата составляла $700 в сутки, отмечают американские СМИ.

Ранее сообщалось о сделке, которую заключил известный британский музыкант Пол Маккартни. При продаже пентхауса, который находится в самом центре Нью-Йорка, знаменитый артист потерял несколько миллионов долларов. Экс-участник легендарного коллектива The Beatles приобрел недвижимость в 2015 году, сумма сделки тогда составила 15,5 миллиона долларов.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 187

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Февраль 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
            

Популярное

На звездную карту нанесли 4,4 млн объектовНа звездную карту нанесли 4,4 млн объектов
Руководители ДНР и ЛНР попросили у Путина помощи в отражении агрессии КиеваРуководители ДНР и ЛНР попросили у Путина помощи в отражении агрессии Киева
В Москве после падения с высоты погибла следователь МВДВ Москве после падения с высоты погибла следователь МВД
В офисе Зеленского выразили готовность обсудить с РФ нейтральный статус КиеваВ офисе Зеленского выразили готовность обсудить с РФ нейтральный статус Киева
В столичном регионе ищут микроавтобус с готовящими диверсию террористамиВ столичном регионе ищут микроавтобус с готовящими диверсию террористами

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru