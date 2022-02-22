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Пол Маккартни при продаже своего пентхауса потерял миллионы долларов


22.2.2022 14:19
Пол Маккартни при продаже своего пентхауса потерял миллионы долларовФото: jauns.lv

Несколько миллионов долларов потерял известный британский музыкант Пол Маккартни при продаже своего пентхауса, который находится в самом центре Нью-Йорка.

Экс-участник легендарного коллектива группы The Beatles приобрел недвижимость в 2015 году, сумма сделки тогда составила 15,5 миллиона долларов.

При продаже музыканту удалось выручить за объект, расположенный на Пятой авеню, 8,5 миллиона долларов - артист потерял почти половину суммы, отмечает Architectural Digest.

Когда Пол Маккартни и его супруга Нэнси Шевелл купили пентхауз на одной из самых дорогих улиц Нью-Йорка, там имелось десять комнат. Вскоре пара решилась на масштабный ремонт, который так и не был завершен. Новым хозяевам предстоят значительные траты, чтобы там поселиться. Поэтому недвижимость и была продана со существенной скидкой.

Поиски нового владельца для своего пентхауса Маккартни начал еще в прошлом году. Первоначально он был готов расстаться с недвижимостью за 12 миллионов долларов, однако покупатель не нашелся.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 116

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