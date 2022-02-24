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В центре Лондона найден крупнейший за последние 50 лет участок римской мозаики


24.2.2022 21:35
В центре Лондона найден крупнейший за последние 50 лет участок римской мозаикиФото: zmescience.com

Сотрудникам Лондонского археологического музея (MOLA) удалось обнаружить самую большую римскую мозаику за более чем полвека, передает ВВС.

Длина участка, найденного исследователями, превышает восемь метров.

По предварительным данным, найденная в Лондоне мозаика создавалась в конце II - III вв. н.э. Открытие было сделано еще около месяца назад, но лишь сейчас ученые смогли полностью расчистить находку и рассказать о ней подробно. По словам археологов, найдены две мозаичные плиты, которые украшают сложные геометрические узоры, в том числе, "узел Соломона", представляющий собой переплетенные петли. На плитах также можно увидеть гильош — густую сеть переплетающихся между собой волнистых линий и цветки лотоса.

Исследователи полагают, что в древности эти плиты использовали в пиршественном зале — триклинии. Римляне там совершали трапезу, возлежа на ложах-клиниях. Помещение, где происходили эти обеды, могло являться частью римского особняка, который использовался в качестве "гостиницы" для приехавших в город по делам официальных лиц.

Ранее британскому кладоискателю удалось найти редкий исторический артефакт – выполненную из золота брошь с надписями на латыни и иврите. Артефакт, созданный в период Средневековья, обнаружили во время поисков с использованием металлодетектора, которые проводились в Уилтшире.

Эксперты уже перевели надписи, оставленные на украшении. Изречение на латыни гласит: "Радуйся, Мария, полная благодати, Господь/ с тобою/ благословенна ты среди женщин/ и благословен плод твоего чрева. Аминь", а аббревиатуру на иврите AGLA можно расшифровать как "Ты силен вовеки, Господи".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 156

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