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В Великобритании найдена средневековая брошь с магическими надписями
21.2.2022 23:09
Фото: rf-smi.ru
Британскому кладоискателю удалось найти редкий исторический артефакт – выполненную из золота брошь с надписями на латыни и иврите, передает Live Science.
Артефакт, созданный в период Средневековья, обнаружили во время поисков с использованием металлодетектора, которые проводились в Уилтшире.
Эксперты уже перевели надписи, оставленные на украшении. Изречение на латыни гласит: "Радуйся, Мария, полная благодати, Господь/ с тобою/ благословенна ты среди женщин/ и благословен плод твоего чрева. Аминь", а аббревиатуру на иврите AGLA можно расшифровать как "Ты силен вовеки, Господи".
По мнению специалистов, украшение было создано в период между 1150 и 1400 годами н.э. Золотая брошь, полагают историки, должна была защищать хозяина от недугов и негативного воздействия сверхъестественных сил. Как отмечают исследователи, в средневековых магических ритуалах довольно часто упоминалась аббревиатура AGLA. Для людей, которые жили в ту далекую эпоху, было совершенно естественно сочетать религию и магию.
Предполагается, что после окончания научного исследования украшение передадут в коллекцию музея.
Ранее в Израиле на затонувших у древнего порта Кесарии кораблях нашли древнее кольцо с изображением Иисуса в роли пастыря и другие уникальные артефакты. Уникальный перстень предварительно датировали серединой III века. Кольцо обнаружили среди сотен монет из серебра и бронзы, находившихся на дне Средиземного моря.
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