Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Великобритании найдена средневековая брошь с магическими надписями

21.2.2022 23:09

Фото: rf-smi.ru



Британскому кладоискателю удалось найти редкий исторический артефакт – выполненную из золота брошь с надписями на латыни и иврите, передает Live Science.



Артефакт, созданный в период Средневековья, обнаружили во время поисков с использованием металлодетектора, которые проводились в Уилтшире.



Эксперты уже перевели надписи, оставленные на украшении. Изречение на латыни гласит: "Радуйся, Мария, полная благодати, Господь/ с тобою/ благословенна ты среди женщин/ и благословен плод твоего чрева. Аминь", а аббревиатуру на иврите AGLA можно расшифровать как "Ты силен вовеки, Господи".



По мнению специалистов, украшение было создано в период между 1150 и 1400 годами н.э. Золотая брошь, полагают историки, должна была защищать хозяина от недугов и негативного воздействия сверхъестественных сил. Как отмечают исследователи, в средневековых магических ритуалах довольно часто упоминалась аббревиатура AGLA. Для людей, которые жили в ту далекую эпоху, было совершенно естественно сочетать религию и магию.



Предполагается, что после окончания научного исследования украшение передадут в коллекцию музея.



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Автор: Злата Богатова

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