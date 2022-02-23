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Руководители ДНР и ЛНР попросили у Путина помощи в отражении агрессии Киева
05:11
Фото: vk.com
Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к российскому президенту РФ Владимиру Путину, указав на значительное обострение ситуации в Донбассе. Руководители регионов попросили российского лидера о помощи с учетом угрозы, которая сейчас исходит от Киева, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Как сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, к президенту Владимиру Путину обратились Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Руководители республик Донбасса просят Москву об оказании их регионам помощи в отражении агрессии со стороны ВС Украины с учетом резко обострившейся обстановки, передает ТАСС. По словам Пескова, Пасечник и Пушилин в своих обращениях также вновь выразили признательность президенту РФ за признание их стран.
Глава РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Москвой независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Российский президент указывал, что настал момент принять решение, которое назрело уже давно, признав официально независимость и суверенитет ДНР и ЛНР.
Путин подчеркивал, что Москва прикладывала все усилия в целях "сохранения территориальной целостности Украины". На протяжении последних лет власти РФ "настойчиво и терпеливо" вели борьбу за выполнение резолюций Совбеза ООН 2202 от 17 Февраля 2015 года, которыми был закреплен Минский комплекс мер по нормализации обстановки на территории Донбасса. Однако все эти усилия оказались тщетными.
Мирные жители ДНР и ЛНР продолжают покидать свои дома, прибывая в Россию, где для эвакуированных разворачивают пункты временного размещения. В связи с наплывом беженцев из Донбасса о введении режима ЧС объявили власти целого ряда регионов, куда сейчас доставляют представителей республик, в частности, в Волгоградской, Курской и Ростовской областях РФ.
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