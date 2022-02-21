Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Президент Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР

21.2.2022 23:55

Фото: homsk.com



Глава РФ Владимир Путин сразу после обращения к согражданам и соотечественникам подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).



Официальная церемония, транслировавшаяся в прямом телеэфире, состоялась в Кремле.



Церемония подписания президентских указов о признании независимости ДНР и ЛНР в прямом эфире транслировалась телевизионным каналом "Россия-24" (ВГТРК). На встрече, проходящей в Кремле, присутствовали руководители народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



По словам главы РФ Владимира Путина, настал момент принять решение, которое назрело уже давно, признав официально независимость и суверенитет ДНР и ЛНР. Российский лидер обратился к Федеральному Собранию РФ с призывом поддержать данное решение, после чего могут быть ратифицированы договоры о дружбе и взаимопомощи с республиками. Подготовка соответствующих документов будет завершена в самое ближайшее время.



Российский лидер подчеркнул, что Москва прикладывала все усилия в целях "сохранения территориальной целостности Украины". На протяжении последних лет власти РФ "настойчиво и терпеливо" вели борьбу за выполнение резолюций Совбеза ООН 2202 от 17 Февраля 2015 года, которыми был закреплен Минский комплекс мер по нормализации обстановки на территории Донбасса. Однако все эти усилия оказались тщетными.



По словам Путина, в Киеве меняются президенты и депутаты, однако остается неизменной суть и "агрессивный националистический характер" режима, который смог захватить власть на Украине в результате госпереворота 2014 года. Выбравшие в тот момент "путь насилия, кровопролития, беззакония" отказываются признавать какие-либо другие способы разрешения вопроса Донбасса кроме военных мер.



Обратившись к россиянам и соотечественникам, глава РФ напомнил о событиях середины прошлого века, когда первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев передал Крымский полуостров Украине.



Автор: Злата Богатова

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