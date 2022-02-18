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В Ростовской области из-за прибытия жителей Донбасса ввели режим ЧС
12:37
Фото: selvest.ru
На территории Ростовской области начинает действовать режим чрезвычайной ситуации, передают российские СМИ.
Власти приняли такое решение с учетом прибытия эвакуированных жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), указал глава региона Василий Голубев.
Во время сегодняшнего совещания в Ростове-на-Дону Василий Голубев сообщил, что режим ЧС начинает действовать уже с 10:00 19 февраля 2022 года, передает агентство "Интерфакс". Глава региона также отметил, что к настоящему времени границу пересекли уже почти 1,7 тыс. жителей ДНР и ЛНР, которых сейчас доставляют в пункты размещения.
В регионе уже создали 143 таких пункта, сообщил Голубев, указав на тенденцию к росту числа граждан, пересекающих границу в пределах Ростовской области.
Губернатор Ростовской области ранее обратился к российскому президенту Владимиру Путину, попросив об оказании экстренной помощи. Глава РФ отдал поручение о выплате каждому прибывшему из ДНР и ЛНР по 10 тыс. рублей. Сегодня появилась информация о том, что в регион на эти цели предполагается направить 5 млрд рублей.
В Ростов-на-Дону прибыли руководители МЧС, Роспотребнадзора и группа специалистов Министерства здравоохранения РФ.
Напомним, накануне глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале эвакуации мирного населения в Россию. Аналогичные меры в связи с резким обострением обстановки сейчас предпринимаются и в ЛНР. Первыми в РФ направили детей-сирот из школы-интерната No 1 города Донецка.
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