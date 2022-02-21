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В Курской области госпитализированы шесть беженцев из ДНР и ЛНР
21.2.2022 13:36
Фото: vk.com
Нескольким беженцам из самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые прибыли в Курскую область, потребовалась медицинская и психологическая помощь.
О ситуации с эвакуированными жителями Донбасса рассказал замгубернатора российского региона Андрей Белостоцкий.
По словам Белостоцкого, в общей сложности было зафиксировано 41 обращение за медицинской помощью. Шести беженцам потребовалась экстренная госпитализация, рассказал представитель руководства Курской области во время состоявшегося сегодня оперативного совещания.
Как стало известно, в больницы доставили 42-летнюю женщину с переломом и пятерых детей, у которых диагностировали коронавирус и ОРВИ, а также сахарный диабет. Белостоцкий добавил, что некоторым детям потребовалась помощь психологам - у ребят после пережитого был эмоциональный шок.
В скором времени в пункты размещения, где находятся беженцы из Донбасса, должны прибыть социальные работники. Им предстоит подготовить перечень предметов первой необходимости для обеспечения жителей ДНР и ЛНР, прибывших в Россию.
Все эвакуированные проходят ПЦР-тестирование на коронавирус. Желающим предоставляется возможность сделать прививку.
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