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Дуда: Россиянам могут ограничить въезд в Польшу


20:13
Дуда: Россиянам могут ограничить въезд в ПольшуФото: podrobnosti.ua

Президент Польши Анджей Дуда предупредил о возможном ограничении въезда россиян в связи с санкциями Евросоюза, передает ТАСС.

По словам политика, это произойдет в случае обострения обстановки на востоке Украины.

Польский президент Анджей Дуда выступил с заявлением о возможной блокаде путешествий для россиян, напомнив, что его страна граничит с Калининградской областью РФ. По его словам, санкции Евросоюза могут оказаться довольно мощными. Глава польского государства говорил об этом в Киеве, где состоялась совместная пресс-конференция  с президентами Украины и Литвы Владимиром Зеленским и Гитанасом Науседой. Представитель официальной Варшавы отметил, что с сожалением будет одобрять санкции, являясь соседом России.

Польское руководство призывает "к миру и спокойствию", указал Дуда и выразил уверенность в том, что обычные россияне "не хотят сражаться, хотят строить свое будущее" и выглядеть в глазах мировой общественности "хорошими и честными людьми".

В странах Запада вновь начались обсуждения различных антироссийских ограничений сразу после того, как президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Москвой независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Перед этим российский лидер подробно разъяснил причины такого решения в обращении к согражданам и соотечественникам.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц остановил процесс сертификации "Северного потока 2". Представитель официального Берлина пояснил, что направил в федеральное минэкономики запрос об отзыве у Федерального сетевого агентства ФРГ доклада по обеспечению энергобезопасности. Шольц при этом подчеркнул, что в Берлине, как и всем европейском сообществе не могут согласиться с признанием Москвой независимости ДНР и ЛНР.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 166

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