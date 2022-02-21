Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Канцлер ФРГ остановил процесс сертификации «Северного потока — 2»

16:07

Фото: ianed.ru



Канцлер Германии Олаф Шольц останавливает процесс сертификации "Северного потока 2".



Представитель официального Берлина пояснил, что уже направил соответствующий запрос в федеральное минэкономики, передает агентство "Интерфакс".



По словам Олафа Шольца, он попросил ведомство отозвать у Федерального сетевого агентства ФРГ доклад по обеспечению энергобезопасности. Канцлер пояснил, что все это выглядит внешне как некий технический момент, однако теперь сертификация газопровода не состоится, и без этого "Северный поток 2" запущен быть не может.



Шольц также подчеркнул, что в Берлине, как и всем европейском сообществе не могут согласиться с признанием Москвой независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). По словам канцлера, руководство ФРГ не сможет "принять это признание и согласиться с ним".



Накануне, 21 февраля, президент РФ Владимир Путин сразу после обращения к согражданам и соотечественникам подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. Госдума в рамках сегодняшнего заседания ратифицировала договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с обеими республиками.



Объявляя о своем решении, российский лидер подчеркивал, что Москва прикладывала все усилия в целях "сохранения территориальной целостности Украины". На протяжении последних лет власти РФ "настойчиво и терпеливо" вели борьбу за выполнение резолюций Совбеза ООН 2202 от 17 Февраля 2015 года, которыми был закреплен Минский комплекс мер по нормализации обстановки на территории Донбасса. Однако все эти усилия оказались тщетными.



Масштабный проект "Северный поток-2" включает в себя две нити совокупной мощностью 55 млрд куб. м ежегодно. Предполагалось, что после введения его в эксплуатацию газ будет поставляться в Европу через морские территории РФ, Дании, Финляндии, ФРГ и Швеции - от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленобласти и до балтийского побережья Германии.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 213

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 19:39 Совет Федерации дал согласие на использование ВС РФ за рубежом

Совет Федерации дал согласие на использование ВС РФ за рубежом 15:00 Песков подтвердил, что заседание Совбеза по Донбассу показывалось в записи

Песков подтвердил, что заседание Совбеза по Донбассу показывалось в записи 14:19 NBC: В Вашингтоне допускают эвакуацию Зеленского

NBC: В Вашингтоне допускают эвакуацию Зеленского 21.2.2022 23:55 Президент Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР

Президент Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР 21.2.2022 23:40 В Нигере 7 детей стали жертвами атаки нигерийских военных