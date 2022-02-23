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В столичном регионе ищут микроавтобус с готовящими диверсию террористами
23.2.2022 17:40
Фото: nsn.fm
Правоохранительные органы Москвы, столичного региона и Белгородской области ведут поиски микроавтобуса, в котором могут находиться террористы.
По данным СМИ, в транспортном средстве Volkswagen передвигаются злоумышленники, готовящие диверсию.
Ориентировки на розыск транспортного средства разосланы по всем отделам полиции Москвы, Подмосковья и Белгорода, передает Telegram-канал Baza со ссылкой на собственные источники в силовых структурах столичного региона. По предварительным данным, белый микроавтобус Volkswagen имеет украинские номера. Внутри могут находиться несколько человек, готовящие террористическую атаку.
Владельцем этой машины является бывший военный Александр Токарь, уроженец Украины, отмечается в публикации. 21 февраля транспортное средство было замечено близ подмосковного Ступино - микроавтобус был зафиксирован установленными там видеокамерами. Сведений о том, что машина может находиться в данный момент, пока нет.
Ранее стало известно о задержании шести человек, которые причастны к подготовке теракта в одной из православных церквей на территории Крымского полуострова.
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