Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Крыму предотвратили теракт в православном храме

15:00

Фото: rbk.ru



ФСБ России предотвратила террористическую атаку, которая готовилась в одной из православных церквей на территории Крымского полуострова, передает ТАСС.



К преступлению могут быть причастны сторонники запрещенной в РФ украинской экстремистской организации "Правый сектор".



Сотрудники ФСБ России в рамках расследования этого дела задержали в общей сложности шесть человек. Все они являются гражданами РФ и не так давно стали членами украинской радикальной группировки. В ходе обыска, который проводился в гараже одного из подозреваемых, силовики обнаружили и изъяли компоненты, предназначенные для кустарного создания взрывного устройства с поражающими элементами, а также взрывчатые вещества.



Известно также, что в средствах связи, которые использовали радикалы, имелись инструкции по изготовлению СВУ и переписка с обсуждением планируемой атаки. Кроме того, силовики нашли символику "Правого сектора" (в России деятельность этой экстремистской группировки запрещена). Какой именно храм мог стать объектом теракта, официальные источники пока не уточняют.



Автор: Злата Богатова

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