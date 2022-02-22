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В Крыму предотвратили теракт в православном храме
15:00
Фото: rbk.ru
ФСБ России предотвратила террористическую атаку, которая готовилась в одной из православных церквей на территории Крымского полуострова, передает ТАСС.
К преступлению могут быть причастны сторонники запрещенной в РФ украинской экстремистской организации "Правый сектор".
Сотрудники ФСБ России в рамках расследования этого дела задержали в общей сложности шесть человек. Все они являются гражданами РФ и не так давно стали членами украинской радикальной группировки. В ходе обыска, который проводился в гараже одного из подозреваемых, силовики обнаружили и изъяли компоненты, предназначенные для кустарного создания взрывного устройства с поражающими элементами, а также взрывчатые вещества.
Известно также, что в средствах связи, которые использовали радикалы, имелись инструкции по изготовлению СВУ и переписка с обсуждением планируемой атаки. Кроме того, силовики нашли символику "Правого сектора" (в России деятельность этой экстремистской группировки запрещена). Какой именно храм мог стать объектом теракта, официальные источники пока не уточняют.
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