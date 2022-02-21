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В СИЗО Казахстана умерли шесть задержанных после массовых беспорядков


12:38
В СИЗО Казахстана умерли шесть задержанных после массовых беспорядковФото: kapital.kz

Шесть человек, доставленных в ИВС после массовых беспорядков в Казахстане, погибли вследствие применения незаконных методов дознания.

Об этом рассказал журналистам руководитель службы спецпрокуроров генпрокуратуры страны Ризабек Ожаров.

В интервью "Казахстанской правде" Ризабек Ожаров подтвердил, что скончались шесть человек, которые ранее были задержаны в связи с беспорядками в начале минувшего января. Подозреваемые, содержавшиеся в различных СИЗО страны, подвергались недозволенным методам дознания со стороны следователей.

Надзорное ведомство приняло к производству ряд уголовных дел, которые были возбуждены после гибели арестантов, пояснил представитель генпрокуратуры Казахстана. Ранее обстоятельства случившегося выясняли представители антикоррупционной службы, но материалы по уголовным делам, где были зафиксированы тяжкие последствия, т.к. гибель задержанных, было решено направить службе спецпрокуроров.

На текущий момент известно, что два смертельных случая были зарегистрированы в ИВС Алма-Аты, три — в аналогичных учреждениях Восточно-Казахстанской области, еще один — в Талдыкоргане.

Ранее в прессе появились публикации о пыточных камерах, которые есть в СИЗО Алма-Аты. Сведения такого рода опроверг председатель комитета уголовно-исполнительной системы МВД Казахстана Жанат Ешмагамбетов. На пресс-конференции, которая состоялась на прошлой неделе, высокопоставленный представитель силового ведомства подчеркивал, что подобные сведения призваны ввести общественность в заблуждение и не соответствуют действительности.

Автор: Злата Богатова

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