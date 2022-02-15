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В МВД Казахстана опровергли сообщения о пыточных камерах в СИЗО


11:37
В МВД Казахстана опровергли сообщения о пыточных камерах в СИЗОФото: livejournal.com

Сообщения СМИ о пыточных камерах в следственном изоляторе Алма-Аты не соответствуют действительности, заявил глава комитета уголовно-исполнительной системы МВД Казахстана Жанат Ешмагамбетов.

Представитель ведомства опроверг эту информацию в ходе пресс-конференции, передают местные СМИ.

Как заявил председатель комитета уголовно-исполнительной системы МВД Казахстана Жанат Ешмагамбетов, в информационном пространстве зафиксирован масштабный вброс ложных сведений. По его словам, распространяется недостоверная информация о пытках, которым якобы подвергались граждане, доставленные ранее в следственные изоляторы Алма-Аты и других городов страны.

В ходе пресс-конференции высокопоставленный представитель силового ведомства подчеркнул, что подобные сведения призваны ввести общественность в заблуждение, искажая реальную картину происходящего.

Ранее глава РФ Владимир Путин заявил о том, что в начале января этого года Казахстан стал жертвой международных банд. Открывая состоявшиеся в Кремле переговоры с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым, российский президент подчеркнул, что к настоящему времени ситуация в республике полностью урегулирована.

Напомним, обстановка в Казахстане начала резко обостряться в первые дни января, когда в городе Жанаозен прошли манифестации из-за существенного повышения стоимости сжиженного газа. Вскоре акции протеста распространились на Алма-Ату и другие населенные пункты. Митинги стремительно перерастали в беспорядки, в городах начали орудовать мародеры. На фоне кризиса власти объявили о введении режима ЧП по всей стране вплоть до 19 января.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 151

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