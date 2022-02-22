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В Донецке пытались совершить покушение на экс-министра обороны ДНР
22.2.2022 21:40
Фото: imag.one
Попытка террористической атаки в отношении бывшего министра обороны Донецкой народной республики (ДНР) зафиксирована в Донецке.
О случившемся информирует пресс-служба министерства госбезопасности ДНР.
Как стало известно, инцидент зафиксирован в 16:32 в районе пересечения улицы Лазаренко и Цусимская, где при подрыве пострадал местный житель. В ходе начатого разбирательства установлено, что мужчина, получивший минно-взрывную травму, направлялся на встречу с Владимиром Кононовым, который в прошлом занимал пост главы Минобороны ДНР.
Случившееся квалифицировано как попытка террористического акта, возбуждено уголовное дело по соответствующей статье. Обстоятельства произошедшего выясняют специалисты. Информации о мотивах покушения из официальных источников пока не поступало.
Ранее силовики ДНР задержали агента украинской разведки, который может оказаться причастым к подрыву автомобиля начальника народной милиции ДНР Дениса Синенкова. Напомним, мощный взрыв произошел в самом центре Донецка 18 февраля. Жертв и пострадавших в результате ЧП зафиксировано не было.
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