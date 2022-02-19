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Задержанный в ДНР агент украинской разведки рассказал о планах Киева захватить Донбасс


19.2.2022 19:36
Задержанный в ДНР агент украинской разведки рассказал о планах Киева захватить ДонбассФото: ianed.ru

Начал давать показания агент украинской разведки, задержанный ранее властями самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Антон Мацанюк рассказал о намерениях Киева применить силу, чтобы захватить Донбасс, передает "Первый канал".

Как утверждает задержанный в ДНР Антон Мацанюк, украинские власти собираются использовать всю ударную мощь и начать массированный артобстрел Донецка с целью захвата Донбасса.

К настоящему времени также выяснилось, что украинский разведчик может быть причастен к вчерашнему подрыву машины главы народной милиции ДНР Дениса Синенкова. Мощный взрыв прогремел в центре Донецка. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. В сообщении канала отмечается, что Мацанюк передавал спецслужбам Украины информацию о перемещениях Синенкова.

Ранее на территории Ростовской области РФ начал действовать режим чрезвычайной ситуации. Власти региона приняли такое решение с учетом прибытия эвакуированного населения Донбасса, указал губернатор Василий Голубев. Во время сегодняшнего совещания в Ростове-на-Дону Василий Голубев пояснял, что на тот момент границу пересекли уже почти 1,7 тыс. жителей ДНР и ЛНР. Всех их сейчас доставляют в пункты размещения - власти региона создали 143 таких пункта. Голубев также отметил тенденцию к увеличению числа граждан, которые пересекают границу.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 284

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