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В Сибири проходивший по улице школьник погиб из-за взрыва колеса


22.2.2022 18:23
В Сибири проходивший по улице школьник погиб из-за взрыва колесаФото: ya62.ru

Мальчик школьного возраста получил смертельные ранения из-за взрыва колеса под Красноярском.

Трагедия произошла в населенном пункте Суломай Эвенкийского района, информирует пресс-служба краевой прокуратуры, которая уже приступила к проверке по факту гибели девятилетнего ребенка.

В ходе начатого разбирательства выяснилось, что днем 22 февраля водитель автомобиля "Урал" без регистрационных знаков бортировал спущенное колесо. Мужчина при этом оставил включенным компрессор для накачки шины. В момент, когда произошел взрыв, около транспортного средства проходили двое несовершеннолетних. Отлетевшее колесо ударило прямо в мальчика, который получил смертельные ранения.

Прокурорам предстоит уточнить все обстоятельства случившегося, а также дать оценку действиям водителя с точки зрения соблюдения правил безопасности на транспорте.

Ранее пришли печальные известия из Афганистана, где скончался мальчик, упавший в колодец мальчик. Спасательная операция в провинции Забуль проводилась в течение нескольких дней. Шестилетний ребенок перестал откликаться примерно за сутки до того, как его удалось вызволить. Мальчик умер, когда его пытались доставить в больницу.

Автор: Злата Богатова

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