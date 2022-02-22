|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Сибири проходивший по улице школьник погиб из-за взрыва колеса
22.2.2022 18:23
Фото: ya62.ru
Мальчик школьного возраста получил смертельные ранения из-за взрыва колеса под Красноярском.
Трагедия произошла в населенном пункте Суломай Эвенкийского района, информирует пресс-служба краевой прокуратуры, которая уже приступила к проверке по факту гибели девятилетнего ребенка.
В ходе начатого разбирательства выяснилось, что днем 22 февраля водитель автомобиля "Урал" без регистрационных знаков бортировал спущенное колесо. Мужчина при этом оставил включенным компрессор для накачки шины. В момент, когда произошел взрыв, около транспортного средства проходили двое несовершеннолетних. Отлетевшее колесо ударило прямо в мальчика, который получил смертельные ранения.
Прокурорам предстоит уточнить все обстоятельства случившегося, а также дать оценку действиям водителя с точки зрения соблюдения правил безопасности на транспорте.
Ранее пришли печальные известия из Афганистана, где скончался мальчик, упавший в колодец мальчик. Спасательная операция в провинции Забуль проводилась в течение нескольких дней. Шестилетний ребенок перестал откликаться примерно за сутки до того, как его удалось вызволить. Мальчик умер, когда его пытались доставить в больницу.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|