|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Афганистане умер поднятый из колодца мальчик
19.2.2022 15:16
Фото: my.ua
Упавший в колодец шестилетний ребенок, которого спасатели подняли на поверхность в афганской провинции Забуль, умер по пути в больницу.
По данным СМИ, мальчик перестал откликаться примерно за сутки до того, как его удалось вызволить.
Шестилетнего мальчика, упавшего в колодец в Афганистане, спасти не удалось, передает BBC News. Со ссылкой на представителей местной полиции сообщается, что ребенка не успели доставить в больницу. Предполагалось, что его на борту вертолета эвакуируют в медицинское учреждение, однако пострадавший скончался вскоре после того, как его извлекли из колодца.
ЧП случилось в минувший вторник, 15 февраля, когда ребенок провалился в 25-метровый колодец. Мальчик застрял на глубине около десяти метров, спустить ему воду и еду местные жители, сначала проводившие спасательную операцию самостоятельно, не смогли.
Прибывшие спасатели, полицейские и военные с участием местных жителей создали туннель, чтобы добраться до ребенка. Мероприятия по вызволению мальчика продолжались в течение нескольких суток.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|