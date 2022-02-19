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В Афганистане умер поднятый из колодца мальчик


19.2.2022 15:16
В Афганистане умер поднятый из колодца мальчикФото: my.ua

Упавший в колодец шестилетний ребенок, которого спасатели подняли на поверхность в афганской провинции Забуль, умер по пути в больницу.

По данным СМИ, мальчик перестал откликаться примерно за сутки до того, как его удалось вызволить.

Шестилетнего мальчика, упавшего в колодец в Афганистане, спасти не удалось, передает BBC News. Со ссылкой на представителей местной полиции сообщается, что ребенка не успели доставить в больницу. Предполагалось, что его на борту вертолета эвакуируют в медицинское учреждение, однако пострадавший скончался вскоре после того, как его извлекли из колодца.

ЧП случилось в минувший вторник, 15 февраля, когда ребенок провалился в 25-метровый колодец. Мальчик застрял на глубине около десяти метров, спустить ему воду и еду местные жители, сначала проводившие спасательную операцию самостоятельно, не смогли.

Прибывшие спасатели, полицейские и военные с участием местных жителей создали туннель, чтобы добраться до ребенка. Мероприятия по вызволению мальчика продолжались в течение нескольких суток.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 227

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