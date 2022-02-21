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Китайский луноход нашел стекло на обратной стороне Луны
21.2.2022 06:11
Фото: vladtime.ru
Найденные на поверхности естественного спутника Земли гранулы, полагают китайские эксперты, отличаются от образцов, которые в прошлом обнаруживали американские астронавты. Специалисты рассчитывают, что сведения, полученные луноходом "Юйту-2", помогут прояснить некоторые важные моменты, связанные с процессами формирования Луны.
По информации агентства, китайский луноход "Юйту-2" смог обнаружить на обратной стороне Луны небольшие стеклянные гранулы. Фрагменты, которые были зафиксированы камерой аппарата, имеют шарообразную форму, передает "Синьхуа".
Исследователи из КНР предполагают, что эти образцы, которые можно заметить невооруженным глазом, могли появиться вследствие удара метеорита о поверхность Луны. Версия о их появлении из-за вулканической деятельности экспертам представляется менее правдоподобной.
Ученые также отмечают, что эти гранулы отличаются от тех кусочков стекла, которые были найдены на Луне американскими астронавтами. Образцы, обнаруженные "Юйту-2", указали специалисты, при этом "имеют выраженную окраску".
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