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В Израиле нашли древнее кольцо с изображением Иисуса в роли пастыря
23.12.2021 08:27
Фото: brif.rs
Израильские ученые изучают кольцо с изображением Иисуса Христа в виде пастуха, а также другие уникальные артефакты, обнаруженные на затонувших у древнего порта Кесарии кораблях.
Как передает Reuters, предварительно находку датировали серединой III века.
Со ссылкой на управление древностей Израиля агентство сообщает, что выполненное из золота кольцо украшено зеленым драгоценным камнем. На нем можно увидеть выгравированную фигуру молодого человека, который несет на плечах барана или овцу. Кольцо нашли среди сотен монет из серебра и бронзы, находившихся на дне Средиземного моря.
По словам ученых, кольцо предварительно датировали серединой III века. Рассказав о находке, израильские археологи напомнили, что пастух входит в число наиболее ранних символов, которые использовались христианами на Востоке.
Ранее исследователи рассказали об артефактах, поднятых со дна священного озера майя Петен-Ица. По мнению польских специалистов, проводивших работы близ древней столицы майя Нойпетен (территория современной Гватемалы), где располагался когда-то один из последних центров сопротивления коренного населения европейским завоевателям, найденные ими предметы дают представление об особенностях различных религиозных церемоний и ритуалов.
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