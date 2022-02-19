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В Воронежской области из-за роста числа беженцев из Донбасса ввели режим ЧС
16:43
Фото: profile.ru
Администрация Воронежской области объявила о введении режима ЧС из-за роста числа беженцев из Донбасса, передает ТАСС. Власти российского региона пошли на такие меры в целях оперативного привлечения средств для закупки предметов первой необходимости, средств гигиены и тестов на коронавирус.
Сегодня утром на территорию Воронежской области прибыл первый поезд, доставивший более 900 жителей ДНР и ЛНР. Первоначально они были эвакуированы в Ростовскую область.
Люди, вынужденные покидать свои дома из-за угрозы начала боевых действий, сейчас размещаются в сорока двух пунктах, которые созданы властями Воронежской области. По данным местной администрации, в регионе сейчас уже готовы принять 4,5 тыс. человек, а в случае необходимости будут созданы дополнительные места для временного размещения беженцев Донбасса.
Отмечается, что большинство прибывших в Воронежскую область - 580 человек - уже доставлены два детских лагеря, остальные разместятся в близлежащих районах, в частности, в Боброве и Лисках. Предполагается, что в течение воскресенья в регион прибудут еще два состава с эвакуированными жителями ДНР и ЛНР.
Ранее режим ЧС уже ввели в Ростовской области, куда начали прибывать жители Донбасса. Как сообщал глава региона Василий Голубев, на тот момент границу пересекли почти 1,7 тыс. представителей ДНР и ЛНР, для которых было создано 143 пункта временного размещения.
Напомним, 18 февраля глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале эвакуации мирного населения в Россию. Аналогичные меры в связи с резким обострением обстановки сейчас предпринимаются и в ЛНР. Сегодня стало известно, что в РФ на шести поездах будут доставлены 5 тыс. беженцев из Донбасса, которые прибудут в Белгородскую, Брянскую, Воронежскую и Курскую области.
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