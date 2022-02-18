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Мирное население ДНР и ЛНР эвакуируют в Россию
18.2.2022 18:51
Фото: imag.one
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин объявил эвакуацию населения в Россию, передает ТАСС.
Руководство Ростовской области уже выразило готовность принять людей на своей территории.
Власти Донецкой и Луганской народных республик сегодня официально объявили об организации выезда населения в Россию. Причиной таких мер является обострение ситуации, передает ТАСС.
По словам главы ДНР Дениса Пушилина, в Донецке располагают информацией о том, что "в ближайшее время" украинский президент Владимир Зеленский прикажет "военным перейти в наступление". В результате Киев попытается осуществить "план вторжения" в самопровозглашенные республики Донбасса.
С учетом обострения обстановки в регионе мирных жителей ДНР и ЛНР решено массово эвакуировать на территорию РФ. В первую очередь туда направят женщин и детей, а также пожилых людей, указал Пушилин. По его словам, "централизованный выезд" местного населения начинается уже сегодня, 18 февраля.
Ранее глава украинского Министерства обороны Алексей Резников, выступая в Верховной Раде, заявил о том, что у властей страны "нет намерений силовых действий относительно Донбасса или Крыма". Руководитель оборонного ведомства в очередной раз призвал не доверять информации о готовящемся наступлении, передают украинские СМИ.
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