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Россия уступила Финляндии в матче олимпийского финала по хоккею
20.2.2022 14:43
Фото: vk.com
Российские хоккеисты уступили национальной команде Финляндии в финале турнира, проводившегося в рамках Олимпиады в Пекине.
Как передают СМИ, решающая игра окончилась с результатом 1:2.
Финальный матч олимпийского хоккейного турнира проходил на стадионе "Национальный". На второй минуте счет удалось открыть нападающему сборной России Михаилу Григоренко, однако позже финны смогли получить преимущество благодаря Вилле Покку и Ханнесу Бьернинену. Соперники были результативны на двадцать четвертой и сорок первой минутах матча.
В 2018 году наши хоккеисты смогли одержать победу над командой Германии в финале турнира на зимней Олимпиаде в Пхенчхане. Финляндии нынешний выигрыш принес первое олимпийское золото в этом виде спорта.
Теперь российская национальная команда в медальном зачете Игр в Пекине находится на девятой строчке. В общей сложности наши спортсмены привезут из Китая тридцать две медали - шесть золотых, двенадцать серебряных и четырнадцать бронзовых. Лидирует в медальном зачете Норвегия, следом идет Германия. Замыкает тройку лидеров Китай.
Сборная РФ ранее уже смогла установить новый национальный рекорд по количеству наград, которые были завоеваны в рамках одной зимней Олимпиады. До этого наилучшим считался результат 2014 года, когда на Играх в Сочи российские спортсмены смогли завоевать двадцать девять наград (11, 9, 9).
К сожалению, не оправдался прогноз панд Диндин и Жуи из Московского зоопарка, которые предсказывали, что Россия будет в числе главных претендентов на победу в общекомандном зачете Олимпиады в Пекине.
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