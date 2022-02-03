Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Московском зоопарке панды предсказали итоги Олимпиады в Пекине

3.2.2022 17:39

Фото: livejournal.com



В числе главных претендентов на победу в общекомандном зачете Олимпиады в Пекине окажутся Россия, Китай, Соединенные Штаты и ФРГ, если верить прогнозу панд Диндин и Жуи из Московского зоопарка.



Об этом рассказывается на сайте мэра и правительства столицы РФ.



В этом году живущим в Москве пандам в первый раз предложили сделать прогноз о том, каким может быть исход спортивных соревнований в КНР. По словам директора столичного зоопарка Светланы Акуловой, панда является в Китае национальным символом, поэтому кому, как не этим животным, стоило доверить такое почетное дело.



Напомнив о том, что официальным талисманом Игр в Пекине объявили панду по кличке Бин Дуньдунь, руководитель зверинца пояснила, как происходил выбор предполагаемых победителей. Перед Диндин и Жуи поставили по несколько конусов с национальными флагами различных стран, участвующих в спортивных состязаниях. Возле Диндин оказались символы Китая, Нидерландов, РФ и Швеции, из которых панда сначала выбрала Россию, а потом КНР. Жуи, выбиравший между Канадой, Норвегией, США, ФРГ и Швейцарией, остановился на конусе с флагом Германии, а потом — с американским.



Судя по этому необычному прогнозу, среди победителей в общекомандном зачете на Зимних Играх в Пекине окажутся Германия, Китай, Россия и Соединенные Штаты. В сообщении мэрии отмечается, что в зоопарке хотят продолжить проведение подобных мероприятий. В ближайшее время пандам предложат выбрать победителей в конкретных видах спорта.



Автор: Злата Богатова

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