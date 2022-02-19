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Российские спортсмены обновили национальный рекорд по числу медалей на зимних ОИ


19.2.2022 19:05
Российские спортсмены обновили национальный рекорд по числу медалей на зимних ОИФото: dixinews.kz

Национальная сборная РФ смогла установить новый национальный рекорд по количеству наград, которые были завоеваны в рамках одной зимней Олимпиады, передает "Интерфакс".

Сегодня число наград, которые получили отечественные спортсмены на Играх-2022 в Пекине, достигло тридцати одной.

Шесть золотых, одиннадцать серебряных и четырнадцать бронзовых медалей в копилке нашей сборной на текущий момент, и это можно считать новым национальным рекордом. Ранее наилучшим считался результат 2014 года, когда на Играх в Сочи российские спортсмены смогли завоевать двадцать девять наград (11, 9, 9).

Стоит отметить, что наилучшим достижением сборной периода Советского Союза стал результат, которого удалось достичь на Олимпиаде 1988 года, проходившей в Калгари (Канада). Наши спортсмены тогда привезли с нее двадцать девять медалей (11, 9, 9).

20 февраля, в день закрытия Игр, Россия сможет улучшить показатель - отечественным хоккеистам предстоит сыграть в финале с финнами.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 244

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