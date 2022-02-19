Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Российские спортсмены обновили национальный рекорд по числу медалей на зимних ОИ

19.2.2022 19:05

Фото: dixinews.kz



Национальная сборная РФ смогла установить новый национальный рекорд по количеству наград, которые были завоеваны в рамках одной зимней Олимпиады, передает "Интерфакс".



Сегодня число наград, которые получили отечественные спортсмены на Играх-2022 в Пекине, достигло тридцати одной.



Шесть золотых, одиннадцать серебряных и четырнадцать бронзовых медалей в копилке нашей сборной на текущий момент, и это можно считать новым национальным рекордом. Ранее наилучшим считался результат 2014 года, когда на Играх в Сочи российские спортсмены смогли завоевать двадцать девять наград (11, 9, 9).



Стоит отметить, что наилучшим достижением сборной периода Советского Союза стал результат, которого удалось достичь на Олимпиаде 1988 года, проходившей в Калгари (Канада). Наши спортсмены тогда привезли с нее двадцать девять медалей (11, 9, 9).



20 февраля, в день закрытия Игр, Россия сможет улучшить показатель - отечественным хоккеистам предстоит сыграть в финале с финнами.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 244

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 17.2.2022 19:14 Трусова не сдержала слез после серебра на Олимпиаде

Трусова не сдержала слез после серебра на Олимпиаде 15.2.2022 13:39 В МОК рассказали, как запрещенный препарат попал в организм Валиевой

В МОК рассказали, как запрещенный препарат попал в организм Валиевой 14.2.2022 19:37 Валиева призналась, что эмоционально устала

Валиева призналась, что эмоционально устала 9.2.2022 21:06 Тарасова назвала бредом сообщения о сомнительном допинг-тесте Валиевой

Тарасова назвала бредом сообщения о сомнительном допинг-тесте Валиевой 7.2.2022 19:00 Афганский спортсмен просит убежища в Великобритании