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В центре Донецка взорвали автомобиль главы народной милиции


18.2.2022 20:29
В центре Донецка взорвали автомобиль главы народной милицииФото: gordonua.com

Взорванная в центре Донецка машина принадлежала начальнику народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денису Синенкову, передает агентство "Интерфакс".

ЧП случилось около здания правительства. В результате инцидента пострадавших нет.

Сведения о том, что взорванный автомобиль, который в тот момент находился на парковке, принадлежал ему, подтвердил сам Денис Синенков. В беседе с агентством он пояснил, что в результате происшествия никто не пострадал. Сейчас около здания правительства продолжают работу местные оперативные службы. Специалисты проверяют на наличие взрывчатого устройства еще одну машину.

До этого о происшествии рассказали в представительстве ДНР в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня. Отмечалось, что взрыв был такой мощности, что отзвук слышали практически по всему Донецку.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале эвакуации мирного населения в Россию. Власти Ростовской области уже выразили готовность принять людей на своей территории. Аналогичные меры в связи с резким обострением обстановки сейчас предпринимаются и в ЛНР.

Первыми в РФ направляют детей-сирот из школы-интерната No 1 города Донецка, сообщает "Интерфакс". По данным агентства, более двухсот ребят собрали на площадке перед образовательным учреждением, где в эти минуты продолжается погрузка в автобусы.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 247

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