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В Афганистане спасли упавшего в колодец мальчика
18.2.2022 12:11
Фото: my.ua
В афганской провинции Забуль спасли семилетнего ребенка, который упал в 25-метровый колодец, передает агентство Bakhtar.
Мероприятия по вызволению мальчика по имени Хайдар продолжались в течение 96 часов.
В спасательной операции участвовали высокопоставленные представители "Талибана" (деятельность движения в РФ запрещена) Мохаммад Якуб, который сейчас исполняет обязанности министра обороны Афганистана, и Анас Хаккани, а также губернатор провинции Мавлави Бисмилла Абдулла.
В мероприятиях по спасению ребенка также активно принимали участие местные жители. С их помощью удалось вырыть огромную яму около колодца, куда упал мальчик.
Сведений о состоянии пострадавшего пока нет. Известно лишь, что его на борту вертолета доставят в медицинское учреждение для обследования и оказания помощи.
Ранее сообщалось о трагедии в Марокко, где в сухой колодец упал пятилетний мальчик. Ребенка, получившего серьезные травмы, но остававшегося живым, пытались спасти в течение нескольких суток. К сожалению, мальчик скончался, объявил король Марокко в начале февраля.
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