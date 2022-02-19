Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Бельгия возвратит предметы культурного наследия, вывезенные из ДРК

19.2.2022 12:01

Фото: akamaized.net



Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо представил перечень конголезских артефактов и произведений искусства, которые предполагается возвратить Демократической Республике Конго (ДРК).



В этот список вошли более восьмидесяти наименований, передают зарубежные СМИ.



Бельгийский премьер-министр представил список из восьмидесяти четырех объектов культурного наследия, когда в его иностранный коллега Жан-Мишель Кьенге прибыл с официальным визитом в столицу Евросоюза, сообщает RFI Kiswahili. Как подчеркнул представитель конголезских властей, он не будет считать действия Брюсселя средством, способным "залечить раны, оставленные Бельгией". Однако речь идет о добровольном акте налаживания взаимоотношений", постепенно становящихся лучше и перестающих причинять беспокойство, отметил Жан-Мишель Кьенге во время встречи с Александром Де Кроо.



Артефакты и произведения искусства, вошедшие в список, хранились в Королевском музее Центральной Африки, который был открыт в Брюсселе в 1898 году во времена правления короля Леопольда II. Он находился у власти и в Конго, начиная с 1885 года. Коллекция этого музея считается одним из крупнейших в мире собраний объектов исторического наследия Африки.



Напомним, ранее в ФРГ провели официальную церемонию передачи человеческих останков, долгое время находившихся в собрании музея Уберзее в Бремене, штату Гавайи. Представители американского руководства обращались к немецкой стороне с соответствующим запросом еще в 2019 году. По данным официальной статистики, лишь в музеях и других учреждениях Берлина сейчас может храниться свыше 7 тыс. человеческих останков со всей планеты. Большинство из них были собраны в период XIX—XX веков, в частности, на территории бывших немецких заморских территорий в Африке и Тихоокеанском регионе.



Автор: Злата Богатова

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