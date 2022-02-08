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Бременский музей вернет на Гавайи человеческие останки
10:37
Фото: tripadvisor.com
В Бремене состоялась официальная церемония передачи американскому штату Гавайи человеческих останков, которые в течение долгого времени хранились в музее Уберзее, передают зарубежные СМИ.
Представители США обратились с соответствующим запросом к немецкой стороне еще в 2019 году.
Прибывшим в ФРГ делегатам Управления по делам Гавайев (OHA) были переданы черепа восьми человек, сообщает агентство Tagesschau. Как подчеркнула руководитель музея Уберзее Вибке Арндт, необходимо исправлять ошибки прошлого. Учитывая этические соображения, не осталось оснований, чтобы хранить в коллекции человеческие останки, сказала она во время церемонии.
Власти штата Гавайи направили официальный запрос о возвращении останков в 2019 году. В результате руководство музея провело расследование происхождения черепов. В ходе мероприятий, проводившихся при поддержке Немецкого фонда потерянного искусства, выяснилось, что останки в Европу привезли более века назад участники колониальных экспедиций.
По данным официальной статистики, лишь в музеях и других учреждениях Берлина сейчас может храниться свыше 7 тыс. человеческих останков со всей планеты. Большинство из них были собраны в период XIX—XX веков, в частности, на территории бывших немецких заморских территорий в Африке и Тихоокеанском регионе.
Напомним, ранее зоопарк Нью-Йорка извинился за афромериканца, посаженного в вольер в 1906 году. В начале прошлого века темнокожий выходец из Африки Ота Бенга провел несколько суток в вольере для обезьян. Оценивая эти события спустя более чем сто лет, руководство Общества защиты дикой природы выразило готовность понести ответственность за эту расисткую выходку "во имя равенства и транспарентности".
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