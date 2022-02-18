Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Олег Навальный скрылся на Кипре

18.2.2022 20:01

Фото: informburo.kz



Брат российского блогера Алексея Навального Олег, получивший в прошлом году условное наказание, находится за пределами РФ.



Как стало известно, уже через несколько дней после вынесения приговора он отправился на Кипр, откуда пока еще не возвратился в Россию.



Брат Алексея Навального Олег выехал за рубеж в начале минувшей осени, сообщает ТАСС. Как следует из материалов дела о замене ему условного срока на реальный, которые оглашались сегодня в столичном Люблинском суде, Навальный направился на Кипр вскоре после вынесения приговора и до сих пор пока еще не вернулся в РФ.



По словам судьи Владимира Кузнецова, билет на самолет до Кипра был куплен Навальным с датой на 4 сентября. Информации о его возвращении в Россию нет, поэтому рассмотрение ходатайства ФСИН о замене Навальному условного срока на реальный суд провел в его отсутствие.



Как пояснил в беседе с ТАСС адвокат Никас Параскевов, ходатайство подали, потому что Олег Навальный перестал отмечаться в правоохранительных органах как это должны делать осужденные на условный срок.



В августе 2021 года брат Алексея Навального был признан виновным по ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 236 УК (подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических норм). Расследование велось по факту несогласованной акции протеста, которая проводилась в поддержку блогера в январе того же года.



Ранее суд заменил условное наказание на реальный отцу одного из соратников Алексея Навального. После рассмотрения апелляции Юрия Жданова, отца экс-главы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан экстремистской организацией и имеет статус иноагента, в РФ официально запрещен) Ивана Жданова приговорили к трем годам заключения.



Иван Жданов, который сейчас находится за пределами РФ, рассказал об аресте проживавшего в РостовенаДону отца около года назад. После начала расследования Жданов-старший был этапирован в Архангельск. Уголовное дело завели по ч. 1 ст. 286 УК ("Превышение должностных полномочий"). Инкриминируемые ему преступления, по версии следствия, совершались Ждановым в период, когда он работал в администрации поселка Искателей в НАО и входил в жилищную комиссию.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 238

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 19.2.2022 13:06 Альпинист из Болгарии поднялся на Килиманджаро, чтобы помочь детям Кении

Альпинист из Болгарии поднялся на Килиманджаро, чтобы помочь детям Кении 18.2.2022 14:45 Великобритания закрыла программу «золотых виз» для состоятельных мигрантов

Великобритания закрыла программу «золотых виз» для состоятельных мигрантов 18.2.2022 13:12 На Чукотке семь белых медведей обустроились в окрестностях села

На Чукотке семь белых медведей обустроились в окрестностях села 17.2.2022 20:34 Отцу Ивана Жданова условный срок заменили на реальный

Отцу Ивана Жданова условный срок заменили на реальный 17.2.2022 06:35 В Бразилии найдены останки «прадедушки» гигантских динозавров