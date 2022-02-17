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Отцу Ивана Жданова условный срок заменили на реальный


17.2.2022 20:34
Отцу Ивана Жданова условный срок заменили на реальныйФото: hibiny.com

Апелляционный суд заменил условное наказание на реальный отцу одного из соратников Алексея Навального, передает РБК.

После рассмотрения апелляции Юрия Жданова, отца экс-главы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан экстремистской организацией и имеет статус иноагента, в РФ официально запрещен) Ивана Жданова приговорили к трем годам заключения.

Информация поступила от адвоката Владимира Воронина, который представляет интересы Юрия Жданова. Подтвердив, что его клиенту суд заменил условное наказание на реальный срок, юрист выразил намерение обжаловать это решение в кассации.

Первый вердикт был вынесен в минувшем декабре. Когда суд в Ненецком автономном округе (НАО) огласил вердикт, Жданова освободили в зале. Свою вину в ходе расследования и слушаний он признавать отказывался. На период апелляции Жданову было необходимо оставаться под подпиской о невыезде.

Иван Жданов, который сейчас находится за пределами РФ, рассказал об аресте проживавшего в РостовенаДону отца около года назад. После начала расследования Жданов-старший был этапирован в Архангельск. Уголовное дело завели по ч. 1 ст. 286 УК ("Превышение должностных полномочий"). Инкриминируемые ему преступления, по версии следствия, совершались Ждановым в период, когда он работал в администрации поселка Искателей в НАО и входил в жилищную комиссию.

Следователи выяснили, что Жданов рекомендовал выделить женщине квартиру по договору соцнайма, хотя в прошлом ей уже выделяли жилищную субсидию. В результате договор был признан недействительным, жилье у нее забрали.

Напомним, Иван Жданов был объявлен в розыск летом прошлого года. Он является фигурантом целого ряда уголовных дел, которые были возбуждены, в частности, по статьям о мошеннических действиях. Согласно данным открытых источников, Жданов покинул Россию и сейчас может находиться в Литве.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 282

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