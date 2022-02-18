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Названы имена княгинь из некрополя Вознесенского собора


18.2.2022 04:06
Названы имена княгинь из некрополя Вознесенского собораФото: guim.co.uk

Российским специалистам удалось выяснить, кто погребен в безымянных саркофагах некрополя Вознесенского собора Московского Кремля.

Ученые смогли назвать имена, проанализировав результаты генетических исследований и изучив исторические источники, сообщается в журнале "Генетика".

Вознесенский собор, где в период с XV по XVIII века хоронили русских княгинь и цариц, за время своего существования неоднократно подвергался разрушениям. В результате личности некоторых погребенных там женщин вызывали споры. Российские генетики исследовали останки двух женщин, тела которых находились в неопознанных саркофагах. Доктор исторических наук Татьяна Панова направила биологические образцы в лабораторию Южного федерального университета, одновременно эксперты анализировали маркеры ДНК Софьи Палеолог, которая являлась супругой князя Ивана III.

Результаты научной работы свидетельствуют о том, что покойные женщины приходились друг другу близкими родственницами по женской линии (связь типа мать-дочь). Ученые отмечают, что уровень вероятности этого совпадения составляет 99,994%. Сопоставляя полученные сведения с некоторыми историческими источниками, специалисты высказали мнение о том, что речь идет о младшей дочери Ивана III Евдокии и его внучке Анастасии Петровне, которые умерли соответственно в 1513 и 1541 годах.

Ранее в Китае начали масштабное археологическое исследование королевского мавзолея династии Восточная Чжоу (770 — 256 до н.э.). Предполагается, что работы в провинции Хэнань будут продолжаться в течение пяти лет. Научно-исследовательский институт культурных реликвий и археологии Лояна подтвердил, что в мероприятиях будут участвовать специалисты Китайской Академии общественных наук, Шанхайского университета и ряда других организаций.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 249

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