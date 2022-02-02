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В Китае начинают исследовать королевский мавзолей династии Восточная Чжоу


2.2.2022 14:41
В Китае начинают исследовать королевский мавзолей династии Восточная ЧжоуФото: livejournal.com

В центральном Китае начинается масштабное археологическое исследование королевского мавзолея династии Восточная Чжоу (770 — 256 до н.э.), сообщает агентство Синьхуа.

Предполагается, что работы в провинции Хэнань будут продолжаться в течение пяти лет.

Научно-исследовательский институт культурных реликвий и археологии Лояна подтвердил сведения о начале изучения мавзолея, который расположен в деревне Цзиньцунь в окрестностях этого китайского города. Работы будут проводиться на площади около одного квадратного километра.

В исследовании также будут участвовать специалисты Китайской Академии общественных наук, Шанхайского университета и ряда других организаций. В институте Лояна пояснили, что археологические работы разделены на три основных этапа. Их общая продолжительность может составить около пяти лет.

По данным ученых, в прошлом в Китае достаточно часто обнаруживали гробницы князей Восточной Чжоу. Однако еще ни одна из гробниц царей династии высшего ранга не была найдена полностью сохранившейся.

Ранее в Китае показали самую большую бронзовую маску из руин Саньсиндуй. Как сообщил глава НИИ культурных реликвий и археологии провинции Сычуань Тан Фэй, размеры артефакта в ширину составляют около 130 см, а в высоту - более 71 см. Вес маски превышает 65 кг, пояснил руководитель учреждения.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 166

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