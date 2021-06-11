Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Директора ФБК Жданова объявили в розыск

11.6.2021 14:22

Фото: onasnews.com



В розыск объявлен директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, в России официально признан иноагентом и экстремистской организацией) Иван Жданов.



Соответствующая карточка с личными данным уже появилась в базе разыскиваемых лиц МВД РФ. В ней указано, что розыск связан со статьей Уголовного кодекса.



Иван Жданов является сейчас фигурантом нескольких уголовных дел, возбужденных, в частности, по статьям о мошенничестве и создании общественной организации, деятельность которой была сопряжена с насилием. По данным открытых источников, ранее Жданов покинул РФ и сейчас находится на территории Литвы.



В последних числах марта появились сведения об аресте отца Ивана Жданова - Юрия Жданова, проживающего в Ростове-на-Дону, по статье 286 УК РФ о превышении полномочий. Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, в России официально признан иноагентом и экстремистской организацией) связал это расследование с собственной политической деятельностью.



Два дня назад Мосгорсуд принял решение удовлетворить иск столичной прокуратуры и признать основанный Алексеем Навальным ФБК, Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ, в России имеет статус иноагента) и "Штабы Навального" экстремистскими организациями, что подразумевает запрет их деятельности и ликвидацию.



Иск подавался по итогам проверки, которая осуществлялась ранее по поручению Генеральной прокуратуры. Установлено, что в указанных организациях "под прикрытием либеральных лозунгов" формировались условия для дестабилизации общественно-политической и социальной обстановки. Прокуроры пришли к выводу, что фактически эти структуры намеревались добиться "изменения основ конституционного строя", включая применение сценариев т.н. "цветных революций".



Алексей Навальный зарегистрировал некоммерческую организацию ФБК, которая затем была признана иноагентом и экстремистской, осенью 2011 года для проведения антикоррупционных расследований. Структура включала в себя такие проекты как "РосПил", "РосВыборы" и ряд других. Финансирование фонда осуществлялось за счет пожертвований. В течение 2018 года таким образом подписчики перечислили организации порядка 58 млн рублей.



Автор: Злата Богатова

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