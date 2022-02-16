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Близкие убитой Галины Хатчинс подали в суд на Алека Болдуина


16.2.2022 21:04
Близкие убитой Галины Хатчинс подали в суд на Алека БолдуинаФото: redtram.com

Родственники оператора Галины Хатчинс, которая трагически погибла на съемках фильма "Ржавчина", обратились в суд с иском против актера Алека Болдуина.

По мнению семьи, определенных действий, которые привели к смертельному инциденту, можно было избежать, передает Reuters.

Иск подали в округе Санта-Фе, штат Нью-Мексико, в качестве заявителей указаны супруг Галины Хатчинс Мэтью и их девятилетний сын. Близкие погибшего оператора обвиняют Алека Болдуина и ряд других лиц, участвовавших в организации съемок. По мнению мужа Хатчинс, ответчики могли проигнорировать некоторые правила, когда должны были заниматься обеспечением безопасности в процессе создания фильма.

Напомним, в начале февраля американский киноактер и продюсер Алек Болдуин смог возвратиться к работе впервые после трагического происшествия, случившегося на съемках вестерна "Ржавчина". 63-летнего артиста заметили в Великобритании, где снимается новый фильм с его участием.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 171

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