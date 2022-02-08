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Алек Болдуин вернулся к работе после трагедии на съемках Rust
12:01
Фото: livejournal.com
Американский киноактер и продюсер Алек Болдуин смог возвратиться к работе впервые после трагического происшествия, случившегося на съемках вестерна Rust ("Ржавчина").
63-летнего артиста заметили в Великобритании, где создается новый фильм с его участием, передает Fox News.
Как стало известно, Алек Болдуин сейчас находится в Великобритании, где снимается картина "97 минут". Сюжет ленты выстроен вокруг угона воздушного судна, попадающего затем в катастрофу. Предположительно, Болдуин в этом фильме сыграет агента национальной безопасности.
Съемки в Великобритании стали первым проектом артиста после трагедии, которая произошла в октябре прошлого года. На съемочной площадке вестерна Rust Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс, после чего работа над картиной была остановлена.
Напомним, в рамках продолжающегося расследования Болдуина обязали предоставить полиции полный доступ к данным телефона и всем аккаунтам в различных социальных сетях, электронной переписке, фото, аудио- и видеофайлам.
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