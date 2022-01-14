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Женская сеть myJulia.ru
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Многодетная россиянка погибла во время беспорядков в Казахстане
02:38
Фото: itsmycity.ru
Стали известны подробности о погибшей на юге Казахстана гражданке РФ Марии Ким.
Знакомые молодой женщины рассказали, что у нее остались трое малолетних детей, пишет "Лента.ру".
Россиянка Мария Ким, погибшая во время протестов в Жамбылской области на юге Казахстана, воспитывала троих детей от четырех до восьми лет. Женщина работала в сфере обслуживания в Таразе, а также посещала местный клуб немецкой молодежи Juwel, где проводила мероприятия и вела детские кружки. Знакомые отзываются о погибшей как об очень светлом, добром и отзывчивом человеке.
Ранее сведения о трагической гибели гражданки РФ 1995 года рождения подтвердили в российском посольстве. Дипломаты сообщили, что ее жизнь оборвалась в начале января, когда в Жамбылской области Казахстана начались погромы.
В дипмиссии пояснили, что молодую женщину убили 6 января бандиты, пытавшиеся ворваться в заведение, где она работала. Злоумышленники напали на Марию Ким, когда она уже закрывала двери кофейни перед уходом домой, уточняют открытые источники. Причиной смерти стали несколько ножевых ранений и одно огнестрельное.
Генеральное консульство РФ в Алма-Ате поддерживает связь с близкими погибшей женщины, прорабатывается вопрос об оказании им материальной помощи. Дипломаты также направили официальный запрос в правоохранительные органы Казахстана, указав на необходимость тщательного и всестороннего расследования убийства молодой россиянки.
Массовые протесты в Казахстане начались 2 января, первоначально граждане начали выражать недовольство из-за резко возросшей стоимости сжиженного газа. Вскоре манифестации начали перерастать в беспорядки, протестующие требовали отставки правительства и ухода из политики экс-президента страны Нурсултана Назарбаева.
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