Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Путин: Казахстан в январе стал жертвой международных банд

15:24

Фото: vk.com



В начале этого года Казахстан стал жертвой международных банд, заявил глава РФ Владимир Путин.



Российский лидер высказался на эту тему, открывая сегодня переговоры с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым, сообщает ТАСС.



По словам Владимира Путина, встреча с иностранным коллегой в Кремле стала первой после событий начала года, когда Казахстан оказался "жертвой каких-то международных банд". Глава РФ отметил, что злоумышленники пытались воспользоваться "непростой ситуацией внутри страны" и уточнил, что когда встречался с Токаевым перед Новым годом, не было никаких предпосылок для подобного рода событий.



В данный момент обстановка в республике урегулирована, констатировал Путин, а также напомнил, что Москва "подставила плечо Казахстану" в качестве одного из участников Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Поддержка соседнему государству была оказана согласно статье четвертой этого договора. Но центральное значение имели действия властей самого Казахстана, которые продемонстрировали преданность "своему делу, присяге, народу Казахстана", а также правоохранительных структур и военных, подчеркнул глава РФ.



Ранее Путин уже комментировал события, которые разворачивались в Казахстане в начале января. По его словам, в стране тогда применялись майданные технологии. Решение о начале миротворческой операции, принятое ОДКБ, Путин расценил как исключительно своевременное и совершенно легитимное. Страны договора смогли развернуть контингент в довольно короткий период, после чего миротворцы оставались в Казахстане до момента, пока выполнят свои функций.



Автор: Злата Богатова

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