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Обвиненный в изнасиловании принц Эндрю достиг внесудебного урегулирования иска


07:00
Обвиненный в изнасиловании принц Эндрю достиг внесудебного урегулирования искаФото: kurir.rs

Один из сыновей королевы Великобритании Елизаветы II смог добиться внесудебного соглашения по обвинению активистки и правозащитницы Вирджинии Джуффре, передает The Guardian.

Иск об изнасиловании против британского принца Эндрю ранее был подан в Соединенных Штатах.

Британский принц Эндрю не признал вину в изнасилованиях, отмечается в материале. Отступные, которые будут выплачены в пользу Вирджинии Джуффре, станут "значительным пожертвованием" в поддержку прав пострадавших от насилия. Истица в последнее время оказывает помощь жертвам секс-торговли, от которой в прошлом, по ее словам, пострадала и она сама.

Со ссылкой на юристов The Guardian уточняет, что сумма выплат может оказаться больше $10 миллионов. По данным The Daily Telegraph и The Mirror, речь может идти о 12 миллионах фунтов стерлингов, что составляет более $16 миллионов.

Известие об урегулировании иска означает, что принц Эндрю не предстанет перед судом присяжных в Соединенных Штатах.

В конце прошлого года в США вынесли приговор подруге миллиардера Джеффри Эпштейна. 60-летняя дочь знаменитого медиамагната Роберта Максвелла Гилейн, установил суд, подыскивала для своего приятеля будущих жертв, используя богатый жизненный опыт и разнообразные психологические уловки. В период 1994-2004 годов она склоняла несовершеннолетних девушек к оказанию интимных услуг "нужным людям" и участвовала в незаконном перемещении подростков в целях их сексуальной эксплуатации, а также причастна к другим преступлениям подобного рода.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 226

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