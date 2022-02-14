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Женская сеть myJulia.ru
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Валиева призналась, что эмоционально устала
14.2.2022 19:37
Фото: mybryansk.ru
Российская фигуристка Камила Валиева поделилась мнением о скандале, связанном с сомнительной допинг-пробой на Олимпийских играх в Пекине.
15-летняя спортсменка высказалась о сложившейся ситуации в эфире "Первого канала".
По словам фигуристки, последние несколько дней оказались сложными для нее. В результате она очень устала эмоционально, пояснила Камила Валиева. Спортсменка также призналась, что ее обрадовало решение о сохранении возможности продолжать участие в Олимпиаде в Китае. Валиева выразила готовность продемонстрировать лучшие результаты.
Сегодня, 14 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции, которые подавали Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный олимпийский комитет (МОК). Российская фигуристка в итоге была допущена к дальнейшему участию в Олимпиаде.
Валиевой теперь предстоит выступать в личном турнире 15 и 17 февраля. Известно также, что в МОК намерены отказаться от официальной церемонии награждения, если россиянка окажется среди призеров.
Напомним, 9 февраля появились сведения о сомнительной допинг-пробе, которую сдала Валиева. Вскоре в МОК объявили о решении перенести официальную церемонию награждения победителей командного турнира Игр. Наилучший результат по итогам соревнований в этом виде показала российская национальная сборная, в состав которой входит Валиева.
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