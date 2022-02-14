ИнтерНовости - новости в стране и мире
Врачи диагностировали у Жириновского воспаление в головном мозге
Врачи диагностировали у Жириновского воспаление в головном мозге
ТАСС: субмарину ВМС США обнаружили самолеты Ил-38 и подлодка ТОФ
ТАСС: субмарину ВМС США обнаружили самолеты Ил-38 и подлодка ТОФ
Пять человек погибли при пожаре в доме в Юрьевце
Пять человек погибли при пожаре в доме в Юрьевце
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Зеленский: Выехавшие за границу депутаты должны вернуться в течение 24 часовЗеленский: Выехавшие за границу депутаты должны вернуться в течение 24 часов
Валиева призналась, что эмоционально усталаВалиева призналась, что эмоционально устала
Врачи диагностировали у Жириновского воспаление в головном мозгеВрачи диагностировали у Жириновского воспаление в головном мозге
Актера Валерия Николаева доставили в психиатрическую больницуАктера Валерия Николаева доставили в психиатрическую больницу
В Индонезии 11 человек унесло в море при проведении ритуалаВ Индонезии 11 человек унесло в море при проведении ритуала

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

А не пошла бы ты замуж?А не пошла бы ты замуж?
Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9
Кукольный домик. Часть 8Кукольный домик. Часть 8
Кукольный домик. Часть 7Кукольный домик. Часть 7

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Валиева призналась, что эмоционально устала


14.2.2022 19:37
Валиева призналась, что эмоционально усталаФото: mybryansk.ru

Российская фигуристка Камила Валиева поделилась мнением о скандале, связанном с сомнительной допинг-пробой на Олимпийских играх в Пекине.

15-летняя спортсменка высказалась о сложившейся ситуации в эфире "Первого канала".

По словам фигуристки, последние несколько дней оказались сложными для нее. В результате она очень устала эмоционально, пояснила Камила Валиева. Спортсменка также призналась, что ее обрадовало решение о сохранении возможности продолжать участие в Олимпиаде в Китае. Валиева выразила готовность продемонстрировать лучшие результаты.

Сегодня, 14 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции, которые подавали Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный олимпийский комитет (МОК). Российская фигуристка в итоге была допущена к дальнейшему участию в Олимпиаде.

Валиевой теперь предстоит выступать в личном турнире 15 и 17 февраля. Известно также, что в МОК намерены отказаться от официальной церемонии награждения, если россиянка окажется среди призеров.

Напомним, 9 февраля появились сведения о сомнительной допинг-пробе, которую сдала Валиева. Вскоре в МОК объявили о решении перенести официальную церемонию награждения победителей командного турнира Игр. Наилучший результат по итогам соревнований в этом виде показала российская национальная сборная, в состав которой входит Валиева.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 272

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Февраль 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
            

Популярное

В Москве найдены тела трех граждан ЙеменаВ Москве найдены тела трех граждан Йемена
В США поймали супругов, похитивших у Bitfinex $4,5 млрд в биткоинахВ США поймали супругов, похитивших у Bitfinex $4,5 млрд в биткоинах
В Индонезии 11 человек унесло в море при проведении ритуалаВ Индонезии 11 человек унесло в море при проведении ритуала
Тарасова назвала бредом сообщения о сомнительном допинг-тесте ВалиевойТарасова назвала бредом сообщения о сомнительном допинг-тесте Валиевой
В Алжире будут транслировать признания преступников в телеэфиреВ Алжире будут транслировать признания преступников в телеэфире

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru