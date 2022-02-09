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Тарасова назвала бредом сообщения о сомнительном допинг-тесте Валиевой


9.2.2022 21:06
Татьяна ТарасоваФото: livejournal.com
Татьяна Тарасова

Заслуженный тренер Советского Союза по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что никогда не поверит информации о сомнительном тесте на допинг у россиянки Камилы Валиевой.

Такие сведения, по ее словам, не соответствует действительности, передает "Чемпионат".

По словам Татьяны Тарасовой, она не верит и никогда не поверит сведениям о неких проблемах с тестом на допинг у россиянки Камилы Валиевой. Домыслы о том, что у спортсменки он якобы мог оказаться сомнительным, известный тренер назвала бредом.

Ранее стало известно о переносе торжественной церемонии награждения российских фигуристок, которые выиграли командный турнир Олимпиады в Пекине. По данным СМИ, это случилось из-за некой юридической проблемы, которая возникла с  тестом на допинг у одной из спортсменок.

По данным Inside The Games, речь шла о Камиле Валиевой. 15-летняя россиянка лидировала в короткой и произвольной программах, а также была первой, кто смог выполнить два четверных прыжка.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 207

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