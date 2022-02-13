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Врачи диагностировали у Жириновского воспаление в головном мозге
17:04
Фото: vk.com
Воспалительные процессы в головном мозге диагностировали специалисты у главы ЛДПР Владимира Жириновского, передает телеграм-канал "112".
Депутат Госдумы, у которого ранее подтвердился коронавирус, продолжает лечение в условиях стационара.
По данным открытых источников, Владимир Жириновский сейчас находится на кислородной терапии. Пациент подключен к подаче кислорода через аппарат высокопоточной ИВЛ, отмечает телеграм-канал "112". Известно также, что у политика диагностировали серьезные воспалительные процессы в головном мозге. Состояние главы ЛДПР оценивается как стабильно тяжелое, он остается под постоянным наблюдением специалистов.
Ранее Центральный аппарат ЛДПР распространил сообщение с призывом не верить публикациям о кончине Жириновского. В обращении к членам движения подчеркивалось, что такую информацию сейчас рассылают злоумышленники в целях дискредитации партии в глазах общественности. Всех, кто получил подобные сообщения, попросили фиксировать сведения, чтобы позже передать их правоохранителям.
Напомним, 12 февраля в СМИ появились сведения о незначительном улучшении в состоянии главы ЛДПР Владимира Жириновского. Политик, у которого диагностировали COVID-19, сейчас продолжает лечение в ЦКБ Москвы. По официальной информации, пациент стабилен, угрозы для его жизни нет.
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