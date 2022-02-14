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Житель Бурятии стрелял в двоих приемных сыновей
14.2.2022 07:13
Фото: tempo.co
В Джидинском районе Бурятии минувшей ночью были ранены двое подростков, юношей доставили в районную ЦРБ с повреждениями ног.
По предварительным данным, в своих приемных сыновей стрелял отчим, передают российские СМИ.
О случившемся рассказали в пресс-службе правительства Бурятии. Как стало известно, с огнестрельными ранениями нижних конечностей экстренно госпитализировали детей 2006 и 2007 г.р. В подростков стрелял 30-летний отчим. Мужчина скрылся с места ЧП, но позднее был задержан.
Правоохранительные органы Джидинского района республики по факту инцидента возбудили уголовное дело. В ходе начатого разбирательства установлено, что сначала житель села Оер выстрелил по ногам 16-летнего подростка. Предположительно, мотивом преступления стала ревность. Второй подросток был ранен, когда пытался отнять у отчима оружие.
Пострадавших подростков первоначально доставили в Петропавловскую ЦРБ, а затем перевели в одну из больниц Улан-Удэ. Специалисты оценивают состояние детей как средней тяжести.
Ранее полиция города Среднеуральска (Свердловская область) задержала местного жителя, который открыл огонь из окна собственной квартиры из официально зарегистрированного охотничьего ружья. Установлено, что подозреваемый был пьян и сначала выстрелил в супругу из-за бытового конфликта.
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