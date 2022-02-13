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Задержан житель Среднеуральска, стрелявший из окна по прохожим


13.2.2022 22:05
Задержан житель Среднеуральска, стрелявший из окна по прохожимФото: primgazeta.ru

Полиция города Среднеуральска (Свердловская область) задержала местного жителя, который ранее открыл огонь из окна собственной квартиры.

Мужчина вел стрельбу из официально зарегистрированного охотничьего ружья, передает "Интерфакс".

Со ссылкой на информированный источник в силовых структурах региона агентство сообщает, что мужчина сам "сдался правоохранителям". Установлено, что подозреваемый имел официально зарегистрированное ружье, из которого и вел стрельбу.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что житель Среднеуральска во время семейного конфликта застрелил супругу. Информация о гибели женщины не подтвердилась. По данным местной полиции, она получила ранение, но осталась жива. Сейчас ей оказывают помощь медики.

Обстоятельства инцидента выясняются. Известно также, что 67-летний житель Урала в момент происшествия был очень сильно пьян. Бытовая ссора произошла после того, как он употребил спиртное. В ходе выяснения отношений с супругой мужчина взял в руки оружие.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 126

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