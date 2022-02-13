Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Пять человек погибли при пожаре в доме в Юрьевце

13.2.2022 20:20

Фото: svcomercio.info



В Ивановской области до пяти человек увеличилось количество жертв пожара, передают российские СМИ.



Ранее представители Следственного комитета РФ подтвердили информацию о четырех погибших детях.



В ходе разбора завалов на месте сгоревшего частного дома спасатели нашли тело женщины - матери четверых погибших детей. До этого там были обнаружены останки четверых детей - возраста один год, четырех, пяти и десяти лет.



ЧП случилось сегодня утром в Юрьевце Ивановской области, где начался пожар в одном из частных домов. В ходе начатого разбирательства установлено, что в доме проживала семья из пяти человек - мать с четырьмя несовершеннолетними детьми. Сведений о причинах возгорания пока нет.



Следственные органы возбудили после трагического происшествия уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).



Ранее в Краснодарском крае отравились угарным газом 37-летняя женщина и четверо ее несовершеннолетних детей. ЧП случилось в одном из домов по улице Колхозной в населенном пункте Афипском. Глава семьи в тот момент находился в командировке на территории соседнего района.



В прессе распространились сообщения о том, что семья якобы в прошлом была признана неблагополучной. Представители местных властей эту информацию опровергли. Как пояснили в администрации района, семейство лишь находилось на соответствующем учете как многодетное.



Автор: Злата Богатова

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