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На Кубани женщина и четверо детей погибли из-за угарного газа


7.2.2022 20:02
На Кубани женщина и четверо детей погибли из-за угарного газаФото: sledcom.ru

Следственные органы Краснодарского края возбудили уголовное дело по факту трагического происшествия в Северском районе, где отравились угарным газом 37-летняя женщина и четверо ее несовершеннолетних детей.

О ходе расследования сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Сигнал об обнаружении в частном домовладении тел пяти человек поступил в экстренные службы. По предварительным данным, причиной смерти 37-летней женщины и четверых ее детей стало отравление угарным газом. По итогам проверки правоохранители уже возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)".

В ходе начатого расследования установлено, что семья, в которой воспитывались дети возраста от полутора до пятнадцати лет, жила в одном из домов по улице Колхозной в населенном пункте Афипском. Члены семейства были найдены без признаков жизни матерью погибшей женщины.

Сотрудники СКР сейчас ведут осмотр газового оборудования в доме и вентиляционных каналов, в рамках уголовного дела назначено несколько экспертиз.

Известно также, что глава семьи в момент ЧП находился в командировке на территории соседнего района. В настоящее время мужчина уже возвратился домой.

Ранее в прессе распространились сообщения о том, что семья якобы в прошлом была признана неблагополучной. Представители местных властей эту информацию опровергли, передает "Интерфакс". Как пояснили в администрации района, семейство лишь находилось на соответствующем учете как многодетное.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 173

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