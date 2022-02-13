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На Мадагаскаре число жертв циклона возросло до 111 человек
13.2.2022 15:12
Фото: informator.news
Число погибших в результате циклона "Бацираи" жителей Мадагаскара увеличилось до 111 человек, передают зарубежные СМИ со ссылкой на заявление государственного управления по оказанию помощи при стихийных бедствиях. Юго-восточное побережье острова оказалось во власти непогоды в конце прошлой недели.
Циклон "Бацираи" обрушился на юго-восточные области острова, расположенного в Индийском океане, в конце прошлой неделе. Наибольший урон стихия нанесла по территории района Иконго. В этом регионе власти подтвердили гибель 87 человек.
В течение последних двух недель в Мадагаскаре также был зафиксирован циклон "Ана", жертвами которого стали 55 человек. По последним официальным данным, без крова остались свыше 130 тыс. жителей острова.
Ранее стало известно о наводнении в Кито, унесшем жизни по меньшей мере двадцати семи человек. Двое числятся пропавшими без вести, четырнадцать пострадавших остаются в больницах под наблюдением медиков. Власти столицы Эквадора после трагических событий объявили о трехдневном трауре.
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