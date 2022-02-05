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В столице Эквадора жертвами наводнения стали 27 человек
5.2.2022 14:01
Фото: gulftoday.ae
По последним официальным данным, жертвами наводнения в столице Эквадора Кито стали по меньшей мере двадцать семь человек, еще двое числятся пропавшими без вести.
Стихийное бедствие было спровоцировано ливнем, обрушившимся на город в конце января.
Количество погибших в своем Twitter подтвердила пресс-служба администрации Кито. По данным властей, ранения получили более пятидесяти жителей эквадорской столицы.
По уточненным данным, большинство пострадавших после оказания помощи из больниц уже выписали. Под наблюдением медиков остаются четырнадцать пациентов, состояние одного из них специалисты оценивают как критическое.
Пропавшими без вести считаются два человека, указано в официальном сообщении.
После трагических событий власти Кито объявили о трехдневном трауре.
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