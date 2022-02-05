ИнтерНовости - новости в стране и мире
На Сахалине возбудили дело после гибели рабочего при сходе лавины
На Сахалине возбудили дело после гибели рабочего при сходе лавины
Журналистка «Новой газеты» Милашина покидает Россию из-за угроз
Журналистка «Новой газеты» Милашина покидает Россию из-за угроз
В Аргентине растет число умерших из-за отравленного кокаина
В Аргентине растет число умерших из-за отравленного кокаина
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Путин поздравил лыжника Большунова с победойПутин поздравил лыжника Большунова с победой
The Washington Post и Reuters оценили готовность ВС России к вторжению на УкраинуThe Washington Post и Reuters оценили готовность ВС России к вторжению на Украину
В Польшу прибыли первые военные США, направленные для усиления НАТОВ Польшу прибыли первые военные США, направленные для усиления НАТО
На Сахалине возбудили дело после гибели рабочего при сходе лавиныНа Сахалине возбудили дело после гибели рабочего при сходе лавины
В столице Эквадора жертвами наводнения стали 27 человекВ столице Эквадора жертвами наводнения стали 27 человек

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

А не пошла бы ты замуж?А не пошла бы ты замуж?
Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9
Кукольный домик. Часть 8Кукольный домик. Часть 8
Кукольный домик. Часть 7Кукольный домик. Часть 7

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В столице Эквадора жертвами наводнения стали 27 человек


5.2.2022 14:01
В столице Эквадора жертвами наводнения стали 27 человекФото: gulftoday.ae

По последним официальным данным, жертвами наводнения в столице Эквадора Кито стали по меньшей мере двадцать семь человек, еще двое числятся пропавшими без вести.

Стихийное бедствие было спровоцировано ливнем, обрушившимся на город в конце января.

Количество погибших в своем Twitter подтвердила пресс-служба администрации Кито. По данным властей, ранения получили более пятидесяти жителей эквадорской столицы.

По уточненным данным, большинство пострадавших после оказания помощи из больниц уже выписали. Под наблюдением медиков остаются четырнадцать пациентов, состояние одного из них специалисты оценивают как критическое.

Пропавшими без вести считаются два человека, указано в официальном сообщении.

После трагических событий власти Кито объявили о трехдневном трауре.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 138

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Февраль 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
            

Популярное

Госсекретарю МВД Черногории запретили въезд в РФ в ответ на предоставление Исмаилову убежищаГоссекретарю МВД Черногории запретили въезд в РФ в ответ на предоставление Исмаилову убежища
Перенесший операцию солист BTS рассказал о самочувствииПеренесший операцию солист BTS рассказал о самочувствии
Певица Рианна скоро станет матерьюПевица Рианна скоро станет матерью
В посольстве РФ не удивились сценарию Госдепа о «вторжении» России на УкраинуВ посольстве РФ не удивились сценарию Госдепа о «вторжении» России на Украину
Зарему Мусаеву арестовали на два месяцаЗарему Мусаеву арестовали на два месяца

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru